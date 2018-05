Una hondureña transgénero, integrante de la caravana migrante de este año, falleció en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Roxana Hernández, de 33 años, solicitó asilo tras ingresar por el puerto de San Ysidro el pasado 9 de mayo, estuvo en custodia de ICE desde el 13, en San Diego, y el 16 de mayo ingresó al Centro Correccional de Cibola, en Nuevo México, reportó ICE en un comunicado.

Roxana Hernández, a 33-year-old transgender woman of color from Honduras who was murdered by ICE while incarcerated in one of their inhumane, vile and oppressive detention centers. Rest in Power. pic.twitter.com/DrV8fmSV3z — Feroz (@RadicalMariposa) May 31, 2018

La agencia informó que Hernández murió el viernes en el Centro Médico de Lovelace (LMC, por sus siglas en inglés), en Albuquerque, y estableció que se espera una autopsia.

“El 17 de mayo, Hernández ingresó al Hospital General de Cibola con síntomas de neumonía, deshidratación, y complicaciones asociadas con el VIH. En el día fue trasladada en ambulancia aérea a LMC, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta su fallecimiento”.

Roxana Hernández, a #transgender woman who came to the United States seeking asylum, died in ICE custody late last week. (via @TheAdvocateMag) https://t.co/GhENFjcIY0 — National Center for Transgender Equality (@TransEquality) May 30, 2018

“Personal médico de LMC declaró la causa preliminar del fallecimiento por paro cardíaco”, señaló ICE.

La dependencia estadounidense detalló que desde el 9 de mayo Hernández estaba bajo un proceso de “expulsión rápida” que el gobierno utiliza para deportar a las personas que han intentado entrar al país sin documentos apropiados y no pueden ingresar en los siguientes cinco años o más.

ICE enlistó las tres ocasiones en las que la joven fue arrestada por ingresar sin documentos, así como otros delitos de los que se le acusó estando ahí.

La organización Pueblo Sin Fronteras acusó que Hernández murió por una negligencia médica cometida por las autoridades.

Roxana Hernandez, 33 years old, from Honduras died on Friday May 25, 2018 while in ICE custody. We demand answers and #JusticeforRoxana. We demand the release of all trans women in detention now. #DismantleICE joint statement: https://t.co/AeRkgAHyLc pic.twitter.com/3guOlLTK0g — Familia: TQLM (@familiatqlm) May 29, 2018

“Roxy murió por negligencia médica por parte de las autoridades de inmigración de Estados Unidos. En otras palabras, fue asesinada, al igual que Claudia Gómez González fue asesinada por la bala de un agente de la Patrulla Fronteriza hace menos de una semana”.

“Roxy murió en el país donde había buscado comenzar una nueva vida, murió por ser una mujer transgénero, una migrante que no fue tratada ni con respeto ni con dignidad”, añadió el organismo.

Pueblo Sin Fronteras solicitó al gobierno un trato digno y humano a todos los solicitantes de asilo y, sobre todo, a quienes se encuentran en un estado extremo de vulnerabilidad, como Hernández.

Con información de ICE