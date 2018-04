Un miembro de la MS-13 que se ofreció como informante de las autoridades estadounidenses a cambio de protección podría ser deportado a El Salvador, revela una investigación.

El expandillero, quien solo se identifica como Henry por motivos de seguridad, compartió su testimonio con ProPublica, una organización periodística sin fines de lucro que realiza investigaciones de carácter moral, en el que dice sentirse “traicionado” por las autoridades de EE.UU.

Henry contó cómo se inició con la MS-13 en El Salvador y de qué manera fue descubierto por los miembros de la temida pandilla una vez que llegó a pedir asilo a Long Island, donde fue obligado a reintegrarse con ellos a los 15 años de edad.

Dos años más tarde, cansado del tipo de vida de la Mara Salvatrucha, Henry accedió a denunciar a sus compañeros en Long Island, donde la pandilla había cobrado 25 vidas en dos años en diferentes asesinatos violentos.

Primero habló con el Departamento de Policía del condado Suffolk, que a su vez lo puso en contacto con el FBI; sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilizó la misma información que Henry dio a las autoridades, sobre los asesinatos perpetrados y los que estaban por ejecutar, para arrestarlo.

El joven, conocido en la MS-13 con el seudónimo del “Triste”, se encuentra en un centro de detención de ICE al lado de algunos de los pandilleros que delató, a la espera de la resolución de su juicio de deportación. Tanto él como su abogado, Bryan Johnson, saben que de ser enviado de regreso a El Salvador su vida corre serio peligro, debido a que el grupo criminal buscaría vengarse.

Henry was desperate to escape his gang, MS-13. So he told Long Island police and the FBI all he knew. They used his information, then turned him over for deportation. Now, he's being sent back to El Salvador, where he's been marked for death as a snitch. https://t.co/ALySAmT9ld

— Hannah Dreier (@hannahdreier) April 2, 2018