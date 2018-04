México pide explicaciones a EE.UU. sobre su plan de militarizar la frontera

México pidió explicaciones al gobierno estadounidense sobre los planes del presidente Donald Trump de encargar a las fuerzas militares la protección de la frontera común hasta que se construya allí un muro.

“Hemos solicitado formalmente a los Departamentos de Estado y Seguridad Interna una aclaración sobre los comentarios del presidente”, dijo el embajador mexicano en Washington, Gerónimo Gutiérrez, en un comunicado enviado a Efe.

“Compartimos la idea de tener una frontera segura, pero no siempre coincidimos en cómo alcanzar ese objetivo. En todo momento, México actuará, como es natural, a favor de sus intereses”, añadió el diplomático.

Mexico's Ambassador to the U.S. says Mexico "will act in our own best interests" but adds that he believes they can find "common ground to secure the border that serves both countries' interests" https://t.co/qbtbzy8cRC https://t.co/RQFIgpvP9a

