Un inmigrante mexicano presentó una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por 750,000 dólares, bajo el argumento de haber sufrido abusos y agresiones físicas.

Carlos Alfred Rueda Cruz, de 28 años, asegura que los agentes federales lo atacaron físicamente para obligarlo autorizar su orden de deportación voluntaria, durante una visita de registro a la oficina de ICE en Sacramento, California.

Rueda alega que la agresión se produjo luego de negarse a entregar a otras personas indocumentadas a cambio del presunto permiso para permanecer en Estados Unidos al lado de su esposa y sus tres hijos, reportó The Sacramento Bee.

“No era mi papel” ser informante, dijo Rueda, quien sostiene que la presión de los agentes para obligarlo a denunciar a otros indocumentados duró meses. “Cada vez que tenía que registrarme con ICE … me despedía de mi familia y me encomendaba a la voluntad de Dios”.

The official complaint names one specific ICE agent in the Sacramento field office, Marcos Golinda, along with 2 other unnamed agents in the abuse claim against an undocumented man. @FOX40 pic.twitter.com/oQv3zBJ6ai

— Joe Khalil (@JoeKhalilTV) September 26, 2018