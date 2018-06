Melania Trump anuncia que visitará más centros de detención de inmigrantes

La primera dama, Melania Trump, visitará esta semana más centros destinados a detener o albergar temporalmente a los inmigrantes indocumentados que llegan al país, tras el viaje que hizo hace unos días a la frontera con México, informó su oficina.

“La señora Trump planea visitar más instalaciones en algún momento de esta semana”, dijo la portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham.

La vocera no quiso precisar el tipo de centro que visitará Trump ni su ubicación, y se limitó a indicar que proporcionará “más detalles cuando estén disponibles”.

En declaraciones a la cadena CNN, Grisham aseguró que Melania “quiere seguir atenta a cómo están los niños”.

“La primera dama está conmovida por lo que está escuchando y por lo que vio en Texas, y quiere ver y escuchar de nuevo por sí misma lo que está ocurriendo en estos lugares”, añadió.

Visiting w children at the shelter in #Texas yesterday was very touching. Despite the difficult circumstances children were in good spirits & very kind. It's my sincere hope Congress will be able to reach across the aisle & find a solution! pic.twitter.com/4ZumcDVVMc

El pasado jueves, Melania Trump viajó por sorpresa a la localidad de McAllen, Texas, en la frontera con México, donde visitó un centro de detención temporal de menores indocumentados, algunos de ellos separados de sus padres como resultado de la política del presidente Donald Trump.

La primera dama planeaba visitar también allí un centro de detención de familias inmigrantes gestionado por la Patrulla Fronteriza, pero finalmente no pudo hacerlo debido a inundaciones en esas instalaciones.

Es posible, por tanto, que la primera dama intente ahora acudir a algún centro a cargo de las autoridades migratorias, que han sido objeto de parte de la polémica después de que circularan imágenes de niños encerrados en jaulas en las instalaciones de McAllen.

Today's visit to #Texas to spend time with children & thank the many hardworking individuals helping to care for them was very meaningful. Thank you to @SecAzar @HHSGOV for traveling w me today & the care you are giving these children in such a difficult time. pic.twitter.com/P5orrJ4k6p

— Melania Trump (@FLOTUS) June 22, 2018