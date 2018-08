Más de un centenar de congresistas piden a Pompeo restablecer TPS

Un grupo bipartidista de 110 miembros del Congreso pidió al gobierno del presidente Donald Trump que restablezca el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cientos de miles de inmigrantes que viven legalmente en el país provenientes de El Salvador, Honduras y Haití.

“Creemos que las advertencias que el entonces secretario (de Estado Rex) Tillerson ignoró (en 2017) requieren reconsideración”, escribieron los legisladores en una carta dirigida al actual secretario de Estado, Mike Pompeo.

Los congresistas se refieren a los avisos de los diplomáticos sobre las consecuencias de la retirada de los TPS para esos países, como el hecho de que las deportaciones masivas podrían desestabilizar la región o desencadenar una nueva oleada de inmigración ilegal.

Asimismo, las distintas embajadas estadounidenses en esas naciones han alertado que retirar los TPS podría impactar en los intereses de la política exterior de Estados Unidos y poner en riesgo la seguridad de las personas que estaban gozando de ellos y de sus hijos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses.

RM @RepEliotEngel and @SenatorMenendez led over 100 members of Congress in demanding that #TPS be reinstated for El Salvador, Honduras, and Haiti: https://t.co/tgBN64vGMv pic.twitter.com/l5SW3XxZL6

“Dadas las implicaciones (…) le instamos encarecidamente a que revoque la recomendación de su predecesor y lleve a cabo una revisión exhaustiva del proceso de toma de decisiones que la condujo”, escribieron los congresistas en su misiva.

A pesar de las evaluaciones de los expertos, el Departamento de Seguridad Nacional decidió suspender el estatus legal de unos 2,500 nicaragüenses y más de 50,000 haitianos en noviembre de 2017, seguido de la terminación del TPS para más de 257,000 salvadoreños y hondureños en enero y mayo de este año.

Over 100 members of Congress joined @RepEliotEngel and me in calling on @SecPompeo to reverse the political decision to terminate Temporary Protected Status (#TPS) for Salvadorans, Hondurans, and Haitians currently living legally in the U.S. https://t.co/9no5v5qu8R

