Una aparente amenaza de deportación ha obligado a Angélica Esquivias, una mexicana que vive en Estados Unidos desde hace 18 años, a permanecer encerrada en su humilde casa rodante, ubicada en Craig, Clorado, desde el pasado viernes 18 de mayo.

La historia inició cuando dos de las hijas de Esquivias, menores de edad, fueron a la sede local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), a preguntar por su esposo, Jose Manuel Viramontes, un trabajador de la construcción detenido.

Miramontes fue arrestado por agentes de ICE, la mañana de ese viernes, cuando salió a botar la basura, denunció la mujer a MundoHispánico.

“Cuando mis hijas entraron a la oficina de ICE, el oficial las amenazó. Les dijo que no tenían nada que hacer allí, que no podían preguntar por su papá, que sabían que yo era indocumentada, que también me iban arrestar, y se quedarían solas”, dijo Esquivias, quien desde entonces decidió encerrarse en su hogar, por miedo a que ICE cumpla la promesa de deportación.

Las hijas de la mujer, originaria de Chihuahua, Michelle (15 años) y Jami (16 años), identificaron al oficial, quien presuntamente les hizo la amenaza en tono de burla, como Kinsey.

MundoHispánico contactó a la agencia federal para tener su versión sobre estas acusaciones, pero hasta el cierre de esta edición no habiamos obtenido respuesta.

Michelle, quien sufre de depresión y ansiedad por el estatus migratorio de sus padre, tuvo que ser atendida por su psicóloga, Peggy Sammos, luego del altercado. Así lo demuestran documentos clínicos a los que tuvo acceso MundoHispánico.

Esquivias, quien cumple 49 años este martes, dijo que ha sellado las ventanas de su casa y que mantiene asegurada la puerta, ante el temor que las invade.

“Ni al patio quiero salir, tengo miedo de que ellos me estén vigilando, como a mi esposo”, dijo.

Su hijo Mayor, Christian, 18 años, es quien se está encargando de llevar a las niñas a sus escuelas, de comprar comida y de supervisar cómo va el proceso de deportación de su padre, quien tiene casi 20 años en Estados Unidos, trabajando en su mayoría como obrero de construcción.