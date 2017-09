Los jóvenes inmigrantes del país recibieron con cautela y desconfianza el anuncio de dos importantes congresistas de que habían llegado a un acuerdo con el presidente Donald Trump para protegerlos de una eventual deportación.

El jueves en la noche, los principales congresistas demócratas del Senado y la Cámara de Representantes anunciaron que habían acordado con Trump proteger de la deportación a decenas de miles de jóvenes inmigrantes conocidos como dreamers y que, en su mayoría, llegaron al país sin autorización legal siendo niños por decisión de sus padres.

La negociación, según los demócratas, incluía medidas para mejorar la seguridad fronteriza pero no incluía la financiación del muro.

Pero temprano en la mañana del jueves, Trump negó las aseveraciones de los líderes demócratas Chuck Schummer y Nancy Pelosi en una serie de tuits que básicamente negaban que hubiera un acuerdo listo “sobre DACA”, como se conoce el programa por sus siglas en inglés.

No deal was made last night on DACA. Massive border security would have to be agreed to in exchange for consent. Would be subject to vote.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2017