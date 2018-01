Deisy Ramírez encontró a su esposo en los brazos de otra mujer en un bar de la ciudad de Clayton, Georgia. Sus celos la llevaron a patear a la presunta amante, por lo que un guardia de seguridad la echó del local, pero nunca imaginó que ese día comenzaría su camino a la deportación.

“Pensé que todo había terminado allí, pero al otro día la mujer llegó a mi trabajo con la policía y me arrestaron por agresión física”, dijo Ramírez, quien fue llevada a una cárcel en el condado de Clayton, donde le pusieron un ‘hold’ de inmigración.

Luego fue trasladada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) al centro de detención para mujeres en Irwin, al sur de Atlanta.

“Allí me pidieron mi información. Me preguntaron si tenía familia y le dije que no, que solo tenía a mis hijos que nacieron aquí”, aseguró la mexicana de 33 años.

ICE permitió su liberación con la condición de usar un grillete, pagar una fianza de 2,500 dólares y mantenerse alejada de la mujer que agredió, según documentos mostrados por Ramírez a MundoHispánico.

El suceso ocurrió hace cuatro años, pero la orden de deportación sigue activa y el miedo crece. Ramírez se presentará el próximo martes 23 de febrero ante oficiales de ICE para su cita anual.

“Es la primera vez que me toca presentarme desde que está (Donald) Trump, y eso es lo que me da miedo, que me deporten, porque dejaría a mis hijos solos”, manifestó la madre de seis niños menores.

La mujer, quien vive como madre soltera y asegura que el salario no le alcanza ni para pagar un abogado, afirmó que aprendió la lección: “esa patada no valió la pena, ahora puedo ser deportada y perder mis hijos”.