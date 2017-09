Llevan al hospital a su bebé y la Patrulla Fronteriza aparece (FOTO)

Dos inmigrantes indocumentados jamás se imaginaron que por llevar a su hijo al hospital, terminarían detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Según explica el portal de NPR.org, el pequeño Isaac Enrique Sánchez, de 2 meses de edad, fue diagnosticado con estenosis pilórica, una condición que causa vómitos, deshidratación y pérdida de peso en los bebés, a pesar de esa situación a sus padres se les dijo que la condición de su hijo era curable.

Sin embargo el problema era que ningún hospital en el Valle del Río Grande de Texas tenía un equipo de cirugía pediátrica capaz de realizar la operación en su estómago.

Para hacer que Isaac estuviera bien, Óscar e Irma Sánchez necesitarían llevar a su hijo pequeño al Driscoll Children’s Hospital, en Corpus Christi, Texas. Fue sólo un par de horas en la carretera, pero para ellos era un enorme riesgo, explica el sitio de información.

Y es que al ser indocumentados, los Sánchez tendrían que pasar un puesto de control de la Patrulla Fronteriza.

“La enfermera nos dijo que teníamos que ir allí”, dice Óscar en español y él les dijo que no podían.

Mientras discutían sobre su situación en un hospital de Harlingen, Texas, un agente de la Patrulla Fronteriza apareció en la sala de espera -Óscar Sánchez sospecha que una enfermera los entregó- y les dijo que podría arreglar que los oficiales escoltaran a los padres hasta el hospital. Pero el agente dijo que cuando llegaran, serían arrestados y puestos en procedimientos de deportación, a pesar de la amenaza, la pareja estuvo de acuerdo.

NPR.org dice que los acontecimientos que siguieron en el hospital de Corpus Christi son parte de una controversia nacional sobre lugares llamados sensibles. Y es que bajo la presidencia de Barack Obama, el Departamento de Seguridad Nacional adoptó una política que los agentes de inmigración deben evitar las acciones de aplicación en hospitales, escuelas, iglesias y manifestaciones públicas a menos que haya circunstancias especiales.

La Patrulla Fronteriza siguió a la ambulancia, la noche del 24 de mayo, mientras manejaban a Corpus por un desolado rancho, llevando a Óscar, Irma y el pequeño Isaac, con un tubo en el estómago. Una vez que llegaron al Hospital Infantil Driscoll, los agentes de uniforme verde nunca dejaron el lado de la pareja indocumentada. Los oficiales siguieron al padre al baño y la cafetería y le pidieron a la madre que dejara la puerta abierta cuando amamantó a Isaac. Fueron dos días consecutivos de vigilancia constante por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza.

“Nos siguieron”, dijo Óscar. Aduanas y Protección Fronteriza dicen que se requiere vigilar a los sujetos bajo custodia: “En todo momento” y tratar de hacerlo en el hospital “de la manera menos restrictiva posible”.

Los dos padres fueron arrestados y llevados por separado a la estación local de la Patrulla Fronteriza para ser fichados antes de que se les permitiera regresar al lado de su bebé. Óscar dice que le preguntó al cirujano si podía retrasar la operación hasta que ambos padres pudieran estar en la sala de espera y estuvo de acuerdo.

Los padres dijeron que debido a que Isaac es ciudadano estadounidense, la operación estaba cubierta por Medicaid.

“Te sientes vulnerable”, dice Oscar. “No sabíamos si iban a dejar quedarnos con nuestro hijo o no”.

Por su parte la Patrulla Fronteriza, afirmó en un correo electrónico inicial a NPR, que se aseguró de dejar a uno de los padres con el bebé siempre. Cuando se le cuestionó acerca de la operación pospuesta por los arrestos, la Patrulla Fronteriza afirmó que sus agentes no jugaron ningún papel en la decisión.

“Esa fue una decisión que el médico y el personal médico hicieron”, según explicó la agencia en el comunicado.

Driscoll Children’s Hospital, citando la privacidad del paciente, se negó a discutir el caso.

Los defensores están desconcertados por qué la Patrulla Fronteriza optó por poner a los Sánchez bajo una supervisión tan intensa, lo que se esperaría para objetivos de mayor valor como los narcotraficantes o los miembros de las pandillas MS-13. La pareja no tiene antecedentes penales.

Sanchezes’ odyssey shows lengths to which Trump administration will go to round up people who are illegally in U.S. https://t.co/Wm9nLkrwa7

— NPR (@NPR) 20 de septiembre de 2017