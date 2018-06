Líderes religiosos conservadores, que en el pasado han apoyado al presidente Donald Trump, le reprocharon las políticas de su gobierno de separar a las familias inmigrantes.

“Creo que es vergonzoso, es terrible ver a las familias desgarradas y no apoyo eso ni un poquito”, dijo el reverendo Franklin Graham, un abierto defensor del presidente Trump, en una entrevista en Christian Broadcasting Network, reportó The New York Times.

“Culpo a los políticos durante los últimos 20 ó 30 años que han permitido que esto se intensifique hasta lo que es hoy”, agregó el reverendo Graham, en un intento por suavizar su crítica hacia Trump, por quien su entusiasmo no ha disminuido, según dijo.

Líderes de muchas religiones, como judíos, protestantes y musulmanes, entre otros, se han manifestado en contra de las políticas de inmigración de Trump, pero esta vez los cuestionamientos provienen de grupos de fe que generalmente han sido amigables con el mandatario estadounidense.

El Times informó que una coalición de grupos de fe, incluida la Asociación Nacional de Evangélicos y el Consejo de Colegios y Universidades Cristianos, enviaron una carta a Trump el 1 de junio, en la que le suplicaban que protegiera la unidad de las familias y no cerrara todas las vías de asilo para inmigrantes y refugiados que huyen del peligro.

“The Bible says that families came first and government later. Let’s not buck the Bible by separating families.”@NAEvangelicals' @LeithAnderson, joining other evangelical leaders in voicing opposition to "zero tolerance" border policy separating families https://t.co/HqOELter5Y

— Matthew Soerens (@MatthewSoerens) June 6, 2018