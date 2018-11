La Legislatura del estado de Nueva York estudiará el próximo año una controversial propuesta de ley que permitiría a inmigrantes indocumentados solicitar la licencia de conducir en el estado – y el gobernador Andrew Cuomo la firmará si es aprobada, informa el New York Post.

Alphonso David, asesor jurídico de Cuomo, reveló la intención del gobernador a un panel la semana pasada durante la conferencia poselectoral New York Hispanic Legislators, detalla el medio.

Partidarios de la medida dicen que David piensa que la propuesta de ley avanzará en la Legislatura – la cual estará bajo control de los demócratas en 2019 – y será firmada por el gobernador.

GREAT NEWS! Alphonso David, Counselor to @NYGovCuomo said at #SOMOSPRConference2018's immigration panel today that Drivers' Licenses for all, regardless of immigration status, will pass in the upcoming 2019 legislative session! ¡Sí se puede! 🚘🚦 #GreenLightNY pic.twitter.com/vYlOfDdaok

— Make the Road NY (@MaketheRoadNY) November 9, 2018