Ley SB4 en Texas: 5 cosas que necesitas saber

Un juez federal detuvo temporalmente la implementación de la controversial ley SB 4 el 30 de agosto, la cual prohíbe las ciudades ‘santuario’, una decisión que significa una gran victoria para los críticos de la medida, la cual castigaba a las autoridades locales que limitaran o se rehusaran a colaborar con las agencias federales de migración.

La decisión del juez Orlando García evitará que la ley entre en vigencia el viernes 1 de septiembre y establece una suspensión provisional que requiere de un fallo de un tribunal superior para ser revertida. De otra forma, la implementación de la SB 4 quedará en el limbo hasta que una demanda federal se decida en la corte federal de San Antonio.

Aquí te presentamos cinco cosas que necesitas saber acerca de la SB4.

“In our version of Texas, we don’t allow Paxton to end #DACA. We are gonna keep fighting until our real values are reflected in our laws.” pic.twitter.com/K2oyxJXTzJ

— United We Dream (@UNITEDWEDREAM) September 1, 2017