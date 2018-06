Legisladores demócratas exigieron la renuncia de la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kirstjen Nielsen, debido a la aplicación de la política “tolerancia cero”, la cual separa a las familias inmigrantes que llegan a la frontera.

“Tenemos tolerancia cero por su negligencia y por su política de selección, de separar a los niños de sus padres”, dijo Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, tras visitar una instalación cerca de San Diego que el gobierno de Donald Trump utiliza para alojar a menores que han sido separados de sus padres, reportó NBC News.

“La secretaria Nielsen debe renunciar. Esto no es un problema de inmigración, es un problema humanitario. Los niños están siendo utilizados por la administración Trump para crear influencia, con el objetivo de aprobar la agenda antiinmigrante de Trump. Lucho por pensar en algo más bárbaro”, escribió Pelosi en Twitter.

.@SecNielsen must resign. This is not an immigration issue, it is a humanitarian issue. Children are being used by the Trump Admin to create leverage, with a goal of passing Trump’s anti-immigrant agenda. I struggle to think of anything more barbaric. #FamiliesBelongTogether — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) June 18, 2018

“El gobierno debería estar en el negocio de mantener a las familias juntas, no destrozándolas. Y el gobierno debería tener un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Bajo el mandato de la secretaria Nielsen, el Departamento de Seguridad Nacional no tiene ningún historial. Como resultado, debe renunciar”, condenó la senadora demócrata por California, Kamala Harris, en un comunicado.

I’m calling on Kirstjen Nielsen to resign as Secretary of Homeland Security. Under her watch, our government has committed human rights abuses by breaking up families along the southern border. And she has ​failed to be accountable to and transparent with the American people. — Kamala Harris (@KamalaHarris) June 18, 2018

Otros legisladores demócratas que demandan la renuncia de Nielsen son los senadores Richard Blumenthal (Connecticut), Mazie Hirono (Hawaii), Jeff Merkley (Oregon) y Tina Smith (Minnesota); los representantes Barbara Lee, Ted Lieu, Jimmy Gómez y Nanette Díaz Barragán, (California), Kathleen Rice y Eliot Engel (Nueva York), y Donald Payne (Nueva Jersey).

El lunes, en dos apariciones públicas, tanto en la conferencia anual de la Asociación Nacional de Alguaciles y luego en la Casa Blanca, Nielsen se negó a pedir disculpas por separar a los niños de sus padres y culpó al Congreso por la política de “tolerancia cero”.

“Ha habido mucha protesta, consternación y, francamente, información errónea para muchos en la prensa … que nosotros en el DHS estamos haciendo intencionalmente cosas que son inhumanas, crueles, inmorales y vergonzosas. No estamos haciendo ninguna de esas cosas”, dijo Nielsen.

TE PUEDE INTERESAR: ÚLTIMA HORA: Gobierno de México condena separación de familias migrantes

“Estamos haciendo cumplir las leyes aprobadas por el Congreso, y estamos haciendo todo lo que podemos en la rama ejecutiva para proteger a nuestras comunidades. Es hora que el Congreso actúe para arreglar nuestro sistema de inmigración roto”, añadió la secretaria.

En respuesta a la exigencia de los 13 legisladores demócratas, el secretario de prensa del DHS, Tyler Houlton, defendió la labor de Nielsen y contraatacó replicando las críticas a los congresistas.

Instead of criticizing a government official who is actually doing the job she was nominated, confirmed & sworn to do and enforcing the laws passed by Congress, the obstructionists in Congress should get to work to secure our borders, end legal loopholes & protect American lives. — Tyler Q. Houlton (@SpoxDHS) June 18, 2018

“En lugar de criticar a una funcionaria del gobierno que está haciendo el trabajo para el que fue nominada, confirmada y que juró desarrollar y hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso, los obstruccionistas en el Congreso deberían ponerse a trabajar para proteger nuestras fronteras, acabar con las lagunas legales y proteger vidas estadounidenses”, dijo Houlton en un comunicado.