Un legislador republicano en Nueva York presentó un proyecto de ley que busca quitarle la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes, en particular aquellos que se involucren en actividades de pandillas.

El representante Lee Zeldin dio a conocer su iniciativa titulada “Proteger a nuestras comunidades de la violencia de las pandillas”, la cual revocaría la naturalización de cualquiera que se involucre en actividades pandilleriles 10 años antes o 10 años después de hacer el juramento de ciudadanía estadounidense, informó Washington Examiner.

El proyecto de Zeldin es una respuesta a la escalada de violencia de la MS-13 y otras pandillas integradas por inmigrantes en el área de Long Island, parte de la cual él representa.

“Desde el cruel ataque con machete de cuatro jóvenes en Central Islip hasta los mejores amigos de la infancia brutalmente asesinados por la MS-13 en Brentwood, nuestra comunidad ha sido testigo de la brutalidad indiscriminada de la violencia pandilleril de primera mano”, declaró el republicano según el Examiner.

We must do all in our power to stop MS-13 & gang violence. That’s why I introduced the Protecting Our Communities from Gang Violence Act, HR 5065, to revoke the naturalization of those involved in gang activity prior to or w/in 10 yrs of being naturalized. https://t.co/v6ORhYoGiO

— Lee Zeldin (@RepLeeZeldin) 20 de febrero de 2018