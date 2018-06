Un legislador federal demócrata presentó el lunes una propuesta para abolir la agencia responsable de arrestar y deportar a los indocumentados del país, reportó The Hill.

La medida responde al manejo discrecional que ha realizado el presidente Donald Trump del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aseguró el representante Mark Pocan, demócrata por Wisconsin.

“Desde llevar a cabo redadas en fábricas de jardinería, empacadoras de carne, hasta separar familias en iglesias y escuelas, ICE está separando a las familias y destrozando la moral de nuestra nación”, dijo Pocan en un comunicado.

From conducting raids at garden centers and meatpacking plants, to breaking up families at churches and schools, ICE is tearing apart families and ripping at the moral fabric of our nation. Now is the time to #AbolishICE. pic.twitter.com/Mv6rJTXYSg

— Rep. Mark Pocan (@repmarkpocan) June 25, 2018