Legalización para mexicanos: 5 razones por lo que es casi imposible lograrlo

Los mexicanos constituyen el mayor grupo de inmigrantes dentro de Estados Unidos, el Pew Research Center estima que hay 6.2 millones de mexicanos sin estatus migatorio y para ellos obtener un permiso de trabajo, residencia permanente o ciudadanía es casi imposible.

Aquí te presentamos cinco razones que explican porqué es difícil para ellos conseguir un estatus migratorio.

1. Legalización para mexicanos: conseguir una green card es difícil.

Los inmigrantes deben calificar para conseguir una green card, que les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La residencia permanente se obtiene habitualmente porque un empleador requiere de un inmigrante para un trabajo particular, o porque el inmigrante tiene a un familiar próximo viviendo ya en Estados Unidos. El inmigrante debe demostrar que no se va a convertir en una carga pública para el gobierno, pasar un examen médico y, en muchos casos, obtener a una persona que le patrocine, haciéndose cargo de la responsabilidad financiera que supone. Todo eso puede llevar años, para los mexicanos, décadas.

2. ¿Por qué toma mucho tiempo?

Hay un retraso burocrático. Se conceden cerca de un millón de green cards al año, pero con límites por categoría. No hay topes para la familia inmediata: maridos y esposas, hijos e hijas no casados con menos de 21 años, y padres de ciudadanos estadounidenses de más de 21 años. Pero la cuota se deduce a 226 mil personas para familia no inmediata (por ejemplo, hermanos o hermanas de ciudadanos). También hay cuota 140 mil para las categorías basadas en una oferta de empleo, con límites adicionales según el país. Sumando los visados humanitarios y la lotería de diversidad, se conceden un millón de visas al año.

3. ¿Qué países tienen la lista de espera más larga?

El tiempo de espera depende de la persona. Para conseguir una green card como hijo o hija de mexicano, ya casado, de un ciudadano estadounidense, la espera es de 22 años. Los cuatro países con mayor lista de espera para visados de residencia por reunificación familiar o empleo son México, India, China y Filipinas.

4. ¿Por qué tarda tanto para los mexicanos?

México es la principal fuente de emigrantes para Estados Unidos, tanto legal o ilegalmente: suponen el 28 por ciento del total, según cifras de 2014 del Pew Research Center. Es por ello que hay tantos en lista de espera: 1.3 millones aguardando una visa de reunificación familiar, y eso solo los que están fuera del país. El Departamento de Estado se encuentra procesando ahora la visa para hijos o hijas casados de ciudadanos estadounidense que aplicaron en mayo de 1995.

5. ¿Puede un inmigrante indocumentado que ya está viviendo en Estados Unidos aplicar para conseguir la residencia legal?

Depende, asegura el abogado Dan Kowalski. Puede pedir un permiso especial si tiene un familiar o alguna otra manera de quedarse, pero es difícil que lo obtenga. Y cada vez lo será más, puesto que Trump ha enfocado sus esfuerzos en limitar la inmigración por reunificación familiar.

