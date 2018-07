La administración de presidente Donald Trump ha tratado de engañar en varias ocasiones al público que sigue sus redes sociales y declaraciones en algunos medios, sobre los inmigrantes indocumentados, las separaciones familiares y su política de ‘tolerancia cero’, de acuerdo con el diario Huffpost.

En abril de este año el fiscal general estadounidense Jeff Sessions anunció una política de tolerancia cero contra los inmigrantes indocumentados que crucen ilegalmente la frontera sur. Mediante un memorándum, Sessions notificó a los fiscales federales que ejercen en la frontera suroeste y les pidió que convirtieran en prioridad el procesamiento de delitos relacionados con inmigración.

La política anti inmigratoria de Estados Unidos de tolerancia cero separó a los niños de los padres que llegaban a la frontera y metió a los menores en jaulas. La medida ha provocado reacciones en Estados Unidos, organizaciones internacionales y en países como El Salvador, México y Guatemala.

Lo que sigue es una verificación de siete hechos sobre algunas de las declaraciones engañosas y mentiras que Trump y sus funcionarios han divulgado en redes sociales y algunos medios sobre la inmigración y la política de cero tolerancia, de acuerdo con Huffpost.

En una reunión del gabinete, Trump dijo que su gobierno estaba “actuando con rapidez para hacer frente a la crisis de la inmigración ilegal en la frontera sur”.

Además, el director de asuntos legislativos de la Casa Blanca, Marc Short, también defendió la política de tolerancia cero de Trump, y dijo en entrevista a CNN: “Tenemos una crisis en la frontera. Tenemos una elección difícil “.

Los hechos: Según un informe de Aduanas y Protección de Fronteras, los índices de ingreso no autorizados en la frontera de los EE.UU. en 2017 estuvieron “en el nivel más bajo … registrado”.

