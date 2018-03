La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Brooklyn Defender Services han lanzado una campaña nacional en varios idiomas para informar a los inmigrantes sobre sus derechos en caso de ser abordados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

La iniciativa denominada ‘WeHaveRights.us’ (Tenemos derechos) “es una campaña de empoderamiento para preparar y defender de manera segura nuestros derechos durante encuentros” con ICE.

ICE uses a lot of tricks to arrest people. If they are at your door or approach you on the street, remember, #WeHaveRights!

Have a plan and know who to call.

WATCH this amazing special feature by @BklynDefender & @ACLU https://t.co/ARlC7OFERp pic.twitter.com/1WbLoJ99fD

