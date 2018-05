La Casa Blanca se equivoca sobre inmigrantes centroamericanos, según estudio

Según una entrevista realizada al jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, la semana pasada: los inmigrantes que llegan a Estados Unidos en la actualidad no tienen mucha educación y no se integran muy bien a la sociedad.

Kelly hizo la afirmación en una entrevista con NPR, y se refería a los inmigrantes centroamericanos, cuyo número se ha incrementado en los últimos años al mismo tiempo que se ha deteriorado más la situación en sus países. “Son personas abrumadoramente rurales”. En los países de donde proceden, las formaciones de cuarto, quinto y sexto grado son la norma. Ellos no hablan inglés; obviamente eso es una gran cosa… No se integran bien, no tienen habilidades “, dijo Kelly a NPR.

Muchos han señalado que Kelly podría haber estado hablando de sus propios antepasados, que llegaron a los Estados Unidos desde Irlanda e Italia. Al igual que las recientes llegadas de América Central, los miembros de oleadas anteriores de inmigrantes a los EE. UU. eran pobres y tenían bajos niveles de educación. Muchos no hablaban inglés. Kelly es un testimonio de su eventual asimilación.

Los datos que contradicen a John Kelly

Datos compilados por el Cato Institute, un grupo de expertos libertarios, muestran que los centroamericanos también se han integrado a los Estados Unidos. Y lo están haciendo a pesar de enfrentar restricciones de inmigración más duras que sus predecesores.

“La integración de los inmigrantes centroamericanos está ocurriendo a pesar de los mejores esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para prevenirla”, escribió el analista de políticas de Cato David Bier en un informe que describe los datos.

“No hablan inglés”

Es cierto que la mayoría de los inmigrantes centroamericanos no hablan inglés cuando llegan a los Estados Unidos, pero tienden a aprender con el tiempo. La proporción de inmigrantes que no hablan inglés se reduce con cada año que pasa en los EE.UU., como se muestra en el siguiente cuadro.

“No tienen habilidades”

Para ser personas sin habilidades, los inmigrantes centroamericanos obtienen trabajos relativamente rápido. En 2016, aproximadamente la mitad de los que habían estado en los EE.UU. durante menos de un año estaban trabajando. Quienes habían estado en Estados Unidos durante un año o más trabajaban casi a la misma velocidad o más que la población adulta total del país, según el informe Cato.

“Enseñanzas de cuarto, quinto y sexto grado”

Aproximadamente la mitad de los inmigrantes centroamericanos en los EE.UU. En 2016 no tenían un diploma de escuela secundaria, lo que respalda el reclamo de Kelly. Pero a pesar de sus bajos niveles de educación, muchos pueden ascender en la escala socioeconómica con el tiempo. La tasa de pobreza para los centroamericanos disminuye cuanto más tiempo pasan en los Estados Unidos.

“No se integran bien”

Es difícil medir la “americanidad”, pero podría decirse que voluntariamente alistarse en el ejército es una señal del compromiso de una persona con un país. El informe de Cato muestra que los estadounidenses de origen centroamericano tienen más del doble de probabilidades de ser miembros del servicio activo que otras personas nacidas en los Estados Unidos.