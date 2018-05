La jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendió la práctica de la administración Trump de separar a las familias inmigrantes cuando los adultos están siendo procesados por ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, al decirle a un comité del Senado que retirar a los menores de padres acusados de delitos sucede “en Estados Unidos todos los días”.

Kirstjen Nielsen, quien ha encabezado la agencia desde diciembre, fue atacada por senadores demócratas días después que el fiscal general, Jeff Sessions, dijera que una política de “tolerancia cero” para las personas que ingresan al país ilegalmente podría llevar a la división de más familias mientras los padres son enjuiciados.

En un intercambio contencioso con la senadora Kamala Harris, demócrata de California, Nielsen señaló que su departamento no estaba separando a los niños de los padres como una forma de impedir la inmigración ilegal. Más bien, explicó Nielsen, si una persona cruza la frontera ilegalmente, “lo remitiremos a un procesamiento. Usted ha violado la ley de Estados Unidos”.

Cuando Harris la presionó sobre lo que eso significaría para un niño de 4 años, cuya familia enfrenta cargos por ingresar ilegalmente al país, Nielsen sentenció: “Lo que haremos es procesar a los padres que han violado la ley, así como hacemos todos los días en Estados Unidos”.

Los infantes son transferidos a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) dentro de las primeras 48 horas, añadió. Ese departamento luego encuentra una familia diferente para que los pequeños se queden con ellos mientras los padres están bajo custodia, detalló.

— “Serán separados de sus padres”, dijo Harris.—

— “Tal como lo hacemos en Estados Unidos todos los días”, respondió Nielsen.

