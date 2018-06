Una jueza federal en Manhattan suspendió temporalmente el sábado la deportación al trabajador de una pizzería en Nueva York, quien había sido entregado a inmigración luego de tratar de entregar una pizza en una base del ejército, reportó The New York Times.

La jueza, Alison J. Nathan, del Tribunal Federal de Distrito en Nueva York, falló por el demandante, Pablo Villavicencio Calderón, después de que sus abogados presentaran una petición de emergencia más temprano en el día. La suspensión tendrá efecto al menos hasta una audiencia en la corte el 20 de julio.

A pizza guy made a delivery to a military base in Brooklyn. A military police officer at the base asked him for his immigration documents, then called ICE, which detained him. He has two kids. https://t.co/hUf2y3XcAE

— Josh Nathan-Kazis (@joshnathankazis) June 6, 2018