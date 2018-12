El gobernador de Massachusetts Charlie Baker pide la suspensión temporal de funciones de una juez estatal acusada de ayudar a un indocumentado a evadir autoridades de inmigración cuando lo esperaban en la corte, informa NPR.

La juez para el distrito de Newton, Shelley Joseph, está bajo investigación por presuntamente haber participado con personal del recito en un esquema para que el dominicano José Medina-Pérez, de 38 años, saliera de la corte por la puerta trasera cuando se enteraron que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo esperaban con una orden de arresto, detalla el medio.

El incidente ocurrió en abril.

“No creo que pueda retomar sus funciones hasta que no se resuelva el caso”, dijo Baker a reporteros en rueda de prensa.

“Debemos entender que la labor de los jueces no es la obstrucción de justicia”, agregó.

Medin-Pérez, cuyo nombre real es Oscar Manuel Peguero, tenía en su contra un cargo local por droga y era buscado por conducir en estado de ebriedad en Pennsylvania, según reportes consultados por NPR.

De acuerdo con el medio, la juez puedo haber contravenido dos directivas de la corte: la primera es la prohibición que todo personal tiene para ayudar u obstaculizar el trabajo de las autoridades migratorias, y la segunda es que toda conversación que ocurra en el recito debe ser grabada.

Nueva Jersey busca otorgar permisos de conducir a indocumentados

El Senado y la Asamblea del Estado de Nueva Jersey debatirán un proyecto de ley para crear licencias de conducir específicas para ciertos residentes que carecen de documentación, entre ellos los inmigrantes indocumentados, según anunció el órgano legislativo en un comunicado.

“No podemos ignorar la realidad de que los inmigrantes indocumentados están ahora en las carreteras, van a trabajar, llevan a sus hijos a la escuela y llevan a cabo las actividades de rutina que tienen todas las familias”, dijo en un comunicado el senador Joe Vitale, que presenta la propuesta junto con la asambleísta Annette Quijano.

“Si no tienen una licencia de conducir, no tienen seguro y están conduciendo un vehículo que no está registrado, lo que crea un peligro en la carretera”, aseveró el senador, que dijo que este documento “mejorará la seguridad vial”.

“Será bueno para la economía y permitirá a los residentes indocumentados mantenerse a sí mismos y a sus familias”, agregó.

