Un juez federal de Seattle impidió temporalmente que el gobierno de Estados Unidos revoque el registro de un “dreamer” mexicano en DACA.

La inscripción de Daniel Ramírez Medina en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que protege de la deportación a las personas que fueron traídas a Estados Unidos de forma ilegal siendo niños, iba a expirar el martes.

Daniel Ramirez Medina got a big win in court: a preliminary injunction preventing ICE from tying to revoke his DACA status (again). https://t.co/lZT1fRou50

