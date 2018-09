Jeff Sessions jura “histórico” número de 44 jueces en inmigración (VIDEO)

El Fiscal General Jeff Sessions juró a 44 nuevos jueces de inmigración y dijo al grupo de magistrados que adopten una línea dura contra los que cruzan la frontera y que intentan ingresar con historias falsas de peligro y demandas de asilo, reportó el sitio de noticias Kveo.

“A medida que trabajamos para restablecer el estado de derecho en nuestro sistema de inmigración, enviaremos un mensaje claro al mundo de que las prácticas anárquicas del pasado han terminado”, dijo Sessions en la bienvenida a los nuevos jueces de inmigración.

Attorney General Sessions Delivers Remarks to the Largest Class of Immigration Judges in History for the Executive Office for Immigration Review @DOJ_EOIR https://t.co/Tdd7xQzuxC pic.twitter.com/PntYmu9rek

— Justice Department (@TheJusticeDept) September 10, 2018