El presidente Donald Trump insistió en que su país no tolerará una “invasión” de migrantes de la caravana e hizo un nuevo llamado para que regresen a sus países.

A través de un mensaje de Twitter, indicó que así como las autoridades de Tijuana dicen que no están “preparadas para manejar” esa cantidad de migrantes, Estados Unidos tampoco lo está.

“El alcalde de Tijuana, México, acaba de declarar que ‘la ciudad no está preparada para manejar esta cantidad de migrantes, el retraso podría durar seis meses’. Del mismo modo, EE.UU. no está preparado para esta invasión y no la tolerará”, escribió el mandatario.

Trump insistió en que los migrantes “están causando crimen y grandes problemas en México” y agregó: “¡Váyanse a casa!”.

The Mayor of Tijuana, Mexico, just stated that “the City is ill-prepared to handle this many migrants, the backlog could last 6 months.” Likewise, the U.S. is ill-prepared for this invasion, and will not stand for it. They are causing crime and big problems in Mexico. Go home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2018

Más tarde el presidente lanzó una amenaza: “Atrapar y Liberar es un término obsoleto. Ahora es Atrapar y Detener. Los inmigrantes ilegales que intentan ingresar a los EE. UU., a menudo orgullosamente enarbolando la bandera de su nación mientras solicitan el asilo de los EE. UU., serán detenidos o rechazados. ¡Demócratas debe aprobar el muro de seguridad en la frontera AHORA!”.

Catch and Release is an obsolete term. It is now Catch and Detain. Illegal Immigrants trying to come into the U.S.A., often proudly flying the flag of their nation as they ask for U.S. Asylum, will be detained or turned away. Dems must approve Border Security & Wall NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2018

En las semanas pasadas Trump ordenó el despliegue de unos 5,000 militares estadounidenses en la frontera con México, bajo el argumento de proteger a EE.UU. y detener lo que llama una “invasión” de migrantes.

Ese discurso lo utilizó en varias ocasiones durante la pasada campaña electoral, con motivo de las elecciones legislativas del seis de noviembre.

Cabe recordar que, el alcalde Juan Manuel Gastélum dijo el jueves a Milenio que “Tijuana es una ciudad de migrantes, pero no los queremos de esta manera, fue distinto con los haitianos (que llegaron en 2016), ellos llevaban papeles, estaban en orden, no era una horda, perdóname la expresión, y derechos humanos se me va a echar encima, pero los derechos humanos son para los humanos derechos”.

Además, el alcalde afirmó que entre los migrantes hay “mariguanos” y personas violentas que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes, por lo que nos los quieren en la ciudad fronteriza.

A Univisión Noticias, Gastélum le dijo que “Tijuana no está preparada para recibir una caravana de esa magnitud”.

