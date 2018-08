Por lo menos la mitad de los estadouninenses piensan que los inmigrantes son responsables de los altos costos de atención médica de la nación, según la organización de investigación Pew. Sin embargo, según un informe publicado el jueves por otra institución, esta percepción se contradice con la realidad.

El Dr. J. Wesley Boyd, psiquiatra y especialista en ética de Cambridge Health Alliance, afiliado a Harvard, dice que muchos estadounidenses “tienen este tipo de concepción general de que los extranjeros que cruzan nuestras fronteras tratan de obtener una vida mejor para sí mismos… [ son] todos simplemente moochers [personas que viven de otros sin dar nada a cambio]”.

La administración del presidente Donald Trump está considerando un cambio en las normas que prohibiría a los nuevos inmigrantes que probablemente recurrir a los beneficios públicos y evitaría que los que ya están aquí obtengan el estatus de residente legal permanente si buscan estas ayudas en el sistema de salud.

A new review by researchers at Tufts & @challiance found immigrants consume far less health care than U.S. citizens, challenging the popular notion that immigrants are partly responsible for the nation's high health care costs via @WBUR https://t.co/BhpaQU1XNB

— Tufts Public Health (@TuftsPH) August 9, 2018