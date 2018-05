El flujo gradual de inmigrantes a Estados Unidos a lo largo de los años ha supuesto grandes retos para las comunidades de recién llegados o “nuevos estadounidenses” que buscan integrarse al sistema social y económico del país, según un informe del medio Pacific Standard.

A continuación algunos de los puntos más destacados del estudio:

De acuerdo el estudio, uno de los desafíos más grandes es contrarrestar el efecto de los contaminantes ambientales presentes en comunidades compuestas por inmigrantes. Para el año 2015 había en el país 43.2 millones, muchos de los cuales son minorías étnicas que viven en zonas de riesgo, según encontró el estudio.

Is it the profit-seeking of factory operators that creates dangerous environments, or does the volume of production demanded by the populace require an inherently cruel management style?https://t.co/1dBOnCSvR6

— Pacific Standard (@PacificStand) May 1, 2018