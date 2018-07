Inmigrantes detenidos en el Centro de Detención de Port Isabel en Los Fresnos, Texas, escribieron el domingo una carta abierta en la que pedían al pueblo de Estados Unidos que los ayuden a reunirse con sus hijos.

Los 54 padres detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aseguraron en la carta publicada por CNN que sus hijos ya no reconocen sus voces y se sienten “abandonados” y “sin amor”. Afirmaron además que no son criminales y que vinieron a Estados Unidos para salvar sus vidas y las de sus hijos.

“Cada día es más doloroso que el anterior. Muchos de nosotros solo hemos tenido la oportunidad de hablar con nuestros hijos una vez (esto es muy difícil porque los trabajadores sociales nunca responden). Los niños lloran, no reconocen nuestras voces y ellos se sienten “abandonado y sin amor”. Esto nos hacen sentir como si estuviéramos muertos, declaron los padres en la carta.

Algunos inmigrantes detenidos dicen que les quitaron a sus hijos de manera cruel y todos están preocupados por el trauma que les pueda generar la separación.

En un aparte de la carta que dió a conocer CNN, los padres cuentan que las autoridades de inmigración le dijeron a José, hondureño de 27 años, que iban a llevar a su hijo de tres años al baño pero nunca lo trajeron de regreso. El inmigrante no pudo ver a su hijo durante dos meses.

“Fue muy duro, lo más difícil que me pasó”, dijo José.

Parents waiting to be reunited with their children: "To the people of the United States, please help us. We are desperate parents… The United States government kidnapped our children with tricks and didn't give us the opportunity to say goodbye" https://t.co/QkPA0YHx3T pic.twitter.com/5p00YFHeHo

