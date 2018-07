En su lucha por escapar a las cada vez más frecuentes y agresivas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, Por sus siglas en inglés), los inmigrantes cuentan ahora con una novedosa herramienta.

El Proyecto de Defensa de los Inmigrantes (IDP, por sus siglas en inglés), en asociación con el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), lanzaron ICEwatch, un mapa interactivo que detalla las tácticas de la agencia federal de inmigración.

ICEwatch ofrece información detallada sobre 698 redadas ejecutadas por ICE en los últimos cinco años en todo el país, aunque con particular enfoque en Nueva York y el noreste de Estados Unidos, de manera que los inmigrantes indocumentados conozcan las estrategias que siguen los agentes federales y sepan cómo ejercer sus derechos constitucionales.

“Al hacer que los informes de sus tácticas inhumanas estén ampliamente disponibles a través de ICEwatch, nuestro objetivo es informar al público y a los miembros de la comunidad sobre la escalada de la política ‘sin cadenas’ de ICE”, dijo Genia Blaser, abogada principal de personal del IDP.

Compilar toda esta información fue posible gracias a que el CCR, en nombre del IDP, presentó en 2013 una solicitud a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA) sobre las redadas de ICE. La combinación de dicha información de la FOIA con la recopilada por el IDP dio lugar a una enorme base de datos.

ICEwatch STORIES: MG’s one shows how intricate and detailed the surveillance and deceptive methods ICE uses are, even going as far to pretend to hire a non-citizen for a job before arresting him #AbolishICE #DefundHate

