Inmigrante recibe beca tras superar obstáculos en su país (VIDEO)

Hace menos de 4 años Carlos Valbuena y su familia huyeron de la violencia en Venezuela. El joven, quien estaba la universidad, nunca había pensado en migrar a Estados Unidos, sin embargo, el caos social y político en su país no le dio otra opción.

La familia de Valbuena solicitó asilo político en Dallas, Texas. Al llegar, sin saber el idioma, Valbuena y su familia obtuvieron trabajos en restaurantes, fábricas y en sitios de lavado de automóviles. Pero Valbuena, siempre tenia en mente seguir sus estudios.

“Desde Venezuela yo siempre era así como el ‘nerd’ que le gustaba estudiar o sea a mí no me hablan de que ahorita quiero estudiar”, dijo Valbuena, “saber que ahora lo he podido hacer aquí mis padres están sumamente felices por mí”.

El joven buscó universidades, pero al ver el costo busco otras opciones. En la primavera del 2015, Valbuena se inscribió en el colegio comunitario Brookhaven. Uno de sus primeros cursos fue inglés. Al aprender el idioma también puedo obtener un trabajo en el plantel.

Valbuena ahora trabaja con estudiantes internacionales y en la oficina estudiantil de Brookhaven.

Ahora está en su último año en el colegio comunitario con esperanzas de transferirse a la universidad para estudiar ingeniería civil, enfocándose en la planificación urbana y desarrollo internacional. En un esfuerzo para cubierto los gastos Valbuena ha completado varias solicitudes para becas una de ellas, la beca Erin Tierney Kramp Encouragement.

La beca es otorgada a quienes demuestran superar la adversidad. El 12 de septiembre, Valbuena recibió la buena noticia de que se había convertido en uno de los beneficiarios.