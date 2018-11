Roxsana Hernández Rodriguez, la mujer transgénero que murió en un centro de detención privado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) habría sufrido abuso físico poco antes de fallecer el pasado 25 de mayo, según un nuevo informe de autopsia consultado por el medio The Daily Beast.

Hernández, una inmigrante hondureña de 33 años, llegó a Estados Unidos en busca de asilo y tras ingresar por el puerto de San Ysidro el pasado 9 de mayo, estuvo en custodia de ICE desde el 13, en San Diego. El 16 de mayo ingresó al Centro Correccional de Cibola, en Nuevo México, informó ICE en un comunicado.

“Ahí desarrolló un estado severo de diarrea y vómito que duró varios días”, explicó la médico forense Kris Sperry. “Fue hospitalizada de emergencia en el centro Lovelace Medical Center en Albuquerque, Nuevo México, donde permaneció en estado crítico hasta que falleció”.

Roxana Hernández, a 33-year-old transgender woman of color from Honduras who was murdered by ICE while incarcerated in one of their inhumane, vile and oppressive detention centers. Rest in Power. pic.twitter.com/DrV8fmSV3z

— Jiérü (@trannycita) May 31, 2018