Gallup Inc, una prestigiosa empresa de investigación y consultoría, dio a conocer el miércoles que la inmigración es el tema que más preocupa a los estadounidenses incluyendo el desempeño del gobierno, que había ocupado el primer lugar de las preocupaciones desde que el presidente Donald Trump asumió la dirección del país.

La empresa aseguró en un comunicado que, desde que fue fundada hace 60 años, es la segunda vez que el tema inmigratorio ha tenido este nivel de interés. En su encuesta mensual, Gallup pregunta ¿cuál es el problema más importante del país.

La primera vez que el tema migratorio apareció como el principal del país en estas encuestas fue en abril de 2006 cuando alcanzó el 19% de las menciones. En ese momento, los inmigrantes marchaban en las principales ciudades del país y en el Congreso se discutía una reforma migratoria que contemplaba la legalización de los once millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

Según la encuestadora internacional, “las preocupaciones sobre la inmigración se han disparado nuevamente en los últimos dos años, lo que refleja el enfoque continuo del presidente Donald Trump sobre la inmigración ilegal y las políticas, a menudo controvertidas, de la administración, diseñadas para tratar el tema”.

“La encuesta de julio se produjo cuando los medios de comunicación y las noticias se enfocaban en los informes de niños separados de sus padres en respuesta a las políticas de la administración Trump de arrestar a las familias que ingresan ilegalmente al país”, dijo Gallup. “Trump posteriormente modificó esa política”.

En abril de este año el fiscal general estadounidense Jeff Sessions anunció una política de tolerancia cero contra los inmigrantes indocumentados que crucen ilegalmente la frontera sur. Mediante un memorándum, Sessions notificó a los fiscales federales que ejercen en la frontera suroeste y les pidió que convirtieran en prioridad el procesamiento de delitos relacionados con inmigración.

La política anti inmigratoria de Estados Unidos de cero tolerancia separó a los niños de los padres que llegaban a la frontera y metió a los menores en jaulas. La medida ha dinamitado reacciones en Estados Unidos, organizaciones internacionales y en países como El Salvador, México y Guatemala.

Asegura Gallup que la administración de Trump “también ha incrementado las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos para encontrar y deportar a personas que viven y trabajan ilegalmente en el país”.

