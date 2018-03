Gerardo Solís, de 31 años, iba camino a trabajar desde Houston a Ohio cuando se quedó sin gasolina y tras pedir ayuda al 911 terminó en un centro de detención.

“El domingo 3 de marzo a las 11 de la noche en Pensilvania, ellos venían de New Jersey a Indiana”, dijo en exclusiva a MundoHispánico Hilda Rodríguez, esposa de Solís sobre lo sucedido a su esposo y a su compañero de trabajo cuando iban a reconstruir un gimnasio.

“Se les acabo la gasolina, y como estaba nevando y no había nada cerca por ahí para pararse para quitarse el frío pidieron auxilio a la policía y la policía en lugar de auxiliarlos, los agarraron para inmigración”, explicó Solís.

De acuerdo con Rodríguez, su esposo había llegado al país con una visa de turista que se le había vencido pero no tenía un récord criminal.

“Mi esposo no tienen ningún récord criminal, él siempre está bien no tiene ningún tipo de problemas”, apuntó. “Nos vinimos en el 2012, porque en Nuevo León, México hay mucho narcotráfico, mucha delincuencia, yo llevaba a mi niña al kínder y pasaban las camionetas aventando balazos”.

Rodríguez y Solís tienen tres hijos, el menor de 3 años es el único ciudadano americano.

“Yo me vine para acá para estar más tranquila, mi hija mayor de 15 años me dice, que si algún día inmigración me puede llevar a mi también”, relató Rodríguez. “Solo les digo que las cosas pasan por algo y tengo fe que todo va a salir bien con mi esposo y nuestra familia”.

Solís se encuentra en el centro de detención del Condado de Seneca en Ohio, al noreste del país.

La abogada del caso, Naimeh Salem, dijo a MundoHispánico que Solís podrá salir pronto bajo fianza.

“Cuando él se queda sin gasolina pues a quién va a pedir ayuda, pues a un policía que es la persona quien él pensó era más seguro pedirle ayuda”, apuntó Salem. “Lamentablemente este policía lo refiere con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) y ahora está en proceso de deportación.

Según un estudio publicado por el Pew Research Center (PRC), en total, a nivel nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizó un total de 143,470 arrestos en el año fiscal 2017, un aumento del 30% en relación con el año anterior.

“Ahora están arrestando a cualquier persona”, añadió Salem. “Lo que ahora me preocupa es si la policía empieza a referir a todas las personas como este señor que simplemente estaba pidiendo ayuda porque no tenía ayuda en medio de la carretera y lo refieren con ICE, las personas van a tener miedo de denunciar cuando son víctimas de un crimen”.

MundoHispánico llamó a ICE para conocer más detalles del caso pero al momento de publicar este reporte no había dado respuesta a las comunicaciones.

