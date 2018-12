A inicios del nuevo milenio, un aumento poblacional en el condado de McHenry, en Illinois, impulsó la ampliación de la cárcel local y, para ahorrar fondos, sus funcionarios llegaron a un acuerdo con las autoridades federales, informa el diario Chicago Sun-Times.

El convenio establece que el gobierno se compromete a destinar millones de dólares para la ampliación del recinto carcelario a cambio de que las autoridades locales detengas a inmigrantes indocumentados, detalla el diario.

Tres años después de finalizado el primer contrato, sin embargo, una baja poblacional en el condado redujo la necesidad para el espacio extra en la cárcel de Woodstock, donde se continúa albergando a detenidos del gobierno federal.

Pese a que hubo un tiempo en el que algunos comisionados quisieron terminar el contrato, últimamente el condado se ha visto beneficiado por un despunte en arrestos en la zona, reseña el Chicago Sun-Times.

El año pasado, por ejemplo, el condado recibió 8.3 millones de dólares y se estima que reúna más de 10 millones al finalizar el 2018, lo que supondría la mayor cantidad de ganancias desde el 2015, según documentos.

“Actualmente hay disponibilidad en nuestra cárcel y lo estamos aprovechando de modo que sea rentable”, dijo el administrador del condado, Peter Austin.

Pero Carlos Acosta, ex director de la Coalición para Latinos en el condado de McHenry, levantó dudas sobre el contrato.

“Es un asunto divisivo porque genera la duda de si el sheriff realizará paradas de tráfico motivado por dinero”, dijo Acosta, aludiendo a los retenes que podrían terminar con el arresto de indocumentados.

Los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia pidieron por la vía judicial al presidente Donald Trump una serie de documentos sobre sus negocios, incluidas las cuentas de su hotel en Washington.

El fiscal general del Distrito de Columbia, Karl A. Racine, anunció en Twitter que él y su homólogo en Virginia, Brian Frosh, ya han comenzado a enviar citaciones judiciales a los negocios de Trump para que les entreguen documentos.

#EmolumentsUpdate: We're not playing around. It's time for Donald Trump to be held accountable for illegally profiting from the presidency.

Read more: https://t.co/dmal0FrXuB

— Karl Racine (@KarlRacineDC) December 4, 2018