ICE reconoce que ni en las ciudades santuarios los indocumentados están seguros

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede conocer si una ciudad o un condado han detenido a una persona que ya había sido deportada, o quien la agencia busca, una vez las huellas digitales son enviadas a la base de datos nacional que administra la Oficina de Investigaciones Federales (FBI).

Eso reconoció el director de ICE para el área de Los Ángeles, en California, David Marin, en una entrevista concedida al diario español El País.

Marin dijo que tienen acceso a las huellas digitales de los detenidos incluso de aquellas ciudades y condados que se han declarado ciudades santuarios y que, por lo tanto, no están informando a las autoridades de inmigración el arresto de indocumentados ni cumpliendo con los requerimientos de pasarle la custodia de estas personas.

“Así es como funciona: cuando alguien es detenido por cualquier departamento de policía, lo llevan a comisaría y lo fichan. Sus huellas se envían al FBI y nos llegan también al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE”, explicó Marín.

“Si esas huellas coinciden con alguien que ha sido deportado alguna vez, o que sabemos que está ilegal, o que está legal pero ese crimen hace que se le pueda deportar, emitimos orden de arresto y tratamos de detenerlo”, agregó.

Marin también le explicó al diario español que, desde que el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva en enero, ICE puede detener a cualquier inmigrante indocumentado y no solamente a los que hayan resultado convictos de delitos.

Recordó que la administración del presidente Barack Obama había cambiado las normas internas de la agencia para solo concentrarse en los convictos de crímenes.

“En la anterior administración había grupos de personas que no podíamos detener. La nueva administración ha dicho que podemos detener a todos los que violen las leyes de inmigración”, dijo.

Sin embargo, Marin dijo que la prioridad de la agencia siguen siendo los inmigrantes que, además de indocumentados, tengan antecedentes criminales.

“Vamos por los criminales. Pero eso no significa que hagamos la vista gorda. Si vamos a una casa a buscar a alguien condenado por violación, ese es al que queremos. Pero si ahí al lado hay sentado un individuo que decidimos que hay causa probable para detenerlo, lo hacemos. Especialmente si vamos a sitios de bandas. Si hay otros sentados ahí con tatuajes y eso, pues a lo mejor les hacemos unas preguntas y se vienen con nosotros”, comentó.

Desde enero, ICE ha detenido unas 41,000 personas que se sabe o se sospecha que son inmigrantes indocumentados, una cifra superior a la de años anterores.

Marin dijo que siguen evitando hacer arrestos de inmigrantes en escuelas e iglesias. Sin embargo, reconoció que el martes pasado arrestaron al inmigrante Rómulo Avélica González en Los Ángeles después de que dejó a su hija de 12 años en la escuela. También justificó este arresto.

“Ese individuo tenía dos condenas anteriores y se había ordenado su deportación en 2009. Recurrió y se le denegó. Le mandamos una carta y no contestó. No solo es un delincuente, sino además un fugitivo. (Los agentes) le dejaron que dejara a su hija en el colegio y lo detuvieron media milla después. Yo lo entiendo, nadie quiere ver que se detiene a una persona delante de su mujer y sus hijos. Pero él es el que ha roto su familia, no nosotros”, sostuvo.