Un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hizo una sorprendente revelación sobre quién es responsable de arrestar a los inmigrantes durante sus entrevistas en busca de estatus legal.

Al comparecer en un tribunal, Todd Lyons, director interino de la oficina de campo de ICE en Boston, señaló a la oficina del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) en Lawrence, donde cinco personas fueron arrestadas en marzo del año pasado mientras acudían a entrevistas programadas.

En un correo electrónico presentado como prueba, la sede de ICE en Washington preguntó a la oficina de Boston por qué estaban ocurriendo los arrestos en dichas entrevistas. Otros documentos judiciales y testimonios revelaron que USCIS organizó las citas con personas que se encontraban en el país ilegalmente y le pedía a ICE que asistiera para hacer los arrestos, reportó WBUR FM.

Los testimonios surgieron durante el proceso que se sigue por una demanda presentada por la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Massachusetts, que acusó a ICE y USCIS de programar deliberadamente las entrevistas de ciudadanía para tender una “trampa” a los inmigrantes indocumentados que están casados con ciudadanos estadounidenses.

ICE officials will face questions about their practice of trapping people who follow the official process to get a green card. We may also receive a decision from Judge Wolf about whether the case will move forward after the government's motion to dismiss. https://t.co/uk2bLykwum https://t.co/OMWT0ASSdh

— ACLU Massachusetts (@ACLU_Mass) August 21, 2018