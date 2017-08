La madre guatemalteca que se refugió el pasado jueves en una iglesia de la ciudad de Nueva York para evitar ser deportada, podrá permanecer por lo menos 3 meses en el país mientras resuelve su caso con Inmigración.

El lunes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), le concedió a Amanda Morales 90 días de suspensión de su deportación, después de que líderes políticos y religiosos entregaron a un juez de inmigración una petición para que considere reabrir el caso.

“Nosotros asumimos eso como un triunfo parcial ya que las opciones hubieran sido que no aceptaran ni siquiera que entráramos a las oficinas de inmigración o que inmediatamente hubieran rechazado la petición”, dijo el concejal Ydanis Rodríguez.

Morales de 33 años y madre de tres niños nacidos en Estados Unidos, se refugió el pasado 17 de agosto en la iglesia Episcopal Holyrood en el vecindario de Washington Heights, en el alto Manhattan, tras recibir una orden de deportación.

“Yo siento que Dios me hizo este milagro y para él no hay nada imposible, me siento muy feliz de saber que han logrado ya una parte, pero no es el final”, dijo Morales a MundoHispánico.

Durante los 90 días la guatemalteca junto con sus abogados deberá presentar los documentos necesarios para que inmigración considere reabrir su caso, mientras tanto Morales permanecerá refugiada en la iglesia junto a sus hijos.

“Yo no me voy de la iglesia, no me puedo exponer y por el momento yo me quedo, acá me han acogido como una familia y me siento agradecida”, afirmó Morales quien llegó en el 2004 huyendo de la violencia de su país.

El reverendo de la iglesia Holyrood, Luis Barrios, quien fue uno de los que llevó la petición ante el juez de inmigración, dijo que entre los documentos se le pidió al juez que detenga la deportación de Morales y que reabra su caso.

“Estamos retando a unas leyes que entendemos que son injustas, no estamos lidiando con la legalidad sino con la inmoralidad de las leyes. Hay que agradecer a Amanda que nos sacó de la teoría y nos puso en la práctica, una cosa es decir que somos una iglesia santuario y otra cosa es que entre alguien a ver si somos en verdad una iglesia santuario”, dijo Barrios.

Los líderes políticos y religiosos agradecieron el apoyo que han recibido de la comunidad para que Amanda pueda permanecer refugiada en la iglesia, además realizarán una vigilia el jueves para continuar con el respaldo hacia la madre guatemalteca.

