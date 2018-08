El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) negó que una niña inmigrante haya muerto bajo su custodia en un centro de detención en Dilley, Texas, luego que así lo diera a conocer una abogada.

La agencia federal hizo la afirmación a través de su cuenta de Twitter, toda vez que la abogada de inmigración, Mana Yegani, quien no representa a la familia de la presunta víctima, compartió la historia en sus redes sociales, lo que desató una serie de reclamos contra ICE.

“Los informes de que una niña murió bajo custodia de ICE en Dilley son falsos”, se limitó a publicar la agencia en un tuit.

La propia Yegani había aclarado la noche anterior que la niña “murió luego de su estadía en un centro de detención de ICE”, pero insistió en que su fallecimiento podría haber sucedido “como resultado de una posible negligencia y una enfermedad respiratoria que contrajo de uno de los otros niños”.

Update: The child died following her stay at an ICE Detention Center, as a result of possible negligent care and a respiratory illness she contracted from one of the other children.

The events took place in Dilley Family Detention Center in south Texas.

— Mana Yegani (@Law_Mana) August 1, 2018