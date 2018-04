Un inmigrante indocumentado que fue capturado en California cuando iba a dejar a su hija pequeña a una guardería recuperó su libertad el lunes luego de que un juez determinara que no podía ser deportado a México, informó ABC7.

Fernando Carrillo había vivido por unos 15 años antes de que fuera capturado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) hace seis meses. Desde entonces, su familia y grupos comunitarios realizaron protestas para que fuera liberado.

Carrillo, residente de San José, al sureste de San Francisco, se abrazó con su esposa y sus tres hijas que lo esperaban junto a algunos activistas frente al Centro Detención de San Francisco.

“Es una pesadilla, yo no se lo deseo a nadie”, dijo Carillo minutos después de ser liberado. “El estrés que viví ahí no se puede comparar”, agregó mientras cargaba en brazos a su hija menor, que este domingo cumplió cinco años.

Lourdes Barraza, su esposa, anunció que el inmigrante “va a estar contando lo que está pasando en esos centros de detención porque otros personas no tienen esa oportunidad”.

La decisión del juez Joseph Park, que otorgó la libertad a Carrillo, se basó en el riesgo que el inmigrante corre si regresa a México.

El gobierno no apeló el caso.

El mexicano había sido deportado previamente en 2012 y, según informaron las autoridades de inmigración, en su registro figura un arresto por conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol.

“El juez tomó la decisión correcta. Continuaremos trabajando para hacer cambios en el sistema de inmigración porque Fernando no es el único”, dijo su esposa.

