Un padre que había sido deportado de Estados Unidos previamente fue detenido en su casa, luego que agentes de inmigración abrieron la puerta trasera con una palanca y entraron con las armas desenfundadas y escudos antidisturbios.

Alberto Alonso Hernández, de 31 años, fue blanco del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debido a sus antecedentes migratorios y penales, según Lauren Mack, vocera de la agencia.

“Los registros de ICE revelan que fue condenado por la agresión de una cónyuge en 2007 y ha reingresado ilegalmente a Estados Unidos 16 veces desde 2003”, dijo Mack.

La esposa de Alonso, Brianna, ciudadana estadounidense, impugnó las afirmaciones de la agencia sobre el pasado de su marido. Recordó que Alonso fue deportado dos veces, no 16. Una declaración de ICE solicitando una orden judicial para Alonso citó dos retiros, uno en 2008 y otro en 2015.

