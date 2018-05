El fin del programa de deportación 287(g) en el condado Mecklenburg, en Carolina del Norte, que ha sido una promesa de campaña del alguacil electo Gerry McFadden, provocaría más operativos de inmigración en las calles de Charlotte, advirtió el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Bryan Cox, vocero de ICE para la región sureste, informó a MundoHispánico que, si bien cualquier condado es libre de dejar de colaborar con la agencia federal bajo el programa 287(g), en ausencia de esa colaboración, los agentes de inmigración saldrán a las calles a buscar a inmigrantes indocumentados en lugar de hacerlo en la cárcel local.

“Es importante que las personas entiendan que esto no significa que el control migratorio va a reducirse en esa localidad”, dijo Cox mediante un correo electrónico. “De hecho, es probable que el área vea una mayor actividad de ICE en las calles, ya que en jurisdicciones que no cooperan con ICE, la agencia no tiene otra alternativa que realizar más operativos para arrestar fugitivos”.

Cox advirtió además que, al realizar más operativos en las calles, es muy probable que los agentes de inmigración encuentren a más inmigrantes indocumentados que no habrían sido detectados si es que la agencia pudiera tomar en custodia a sus “objetivos criminales” en la cárcel local bajo el programa 287(g).

“Si se rescinde el programa 287(g), ICE se verá obligado a llevar a cabo más operaciones de arresto en general, y eso probablemente ocasione que ICE encuentre más personas ilegalmente presentes, no menos”, dijo Cox.

El programa 287(g) opera en la cárcel del condado Mecklenburg desde 2006 y en 12 años ha puesto en proceso de deportación a más de 15,000 inmigrantes, de acuerdo con la oficina del alguacil.

Cox indicó que el año pasado, a través del programa 287(g), ICE detectó a 1,307 inmigrantes gracias a que fueron arrestados por las autoridades locales por cargos criminales y que de ese total, 901 fueron condenados por diversos delitos.

Activistas listos para responder a operativos de ICE

Los activistas del grupo Comunidad Colectiva, que lideraron la campaña contra el programa 287(g) y el alguacil Irwin Carmichael, condenaron la advertencia de ICE divulgada tras los resultados de las elecciones primarias del ocho de mayo, donde el tema migratorio fue un factor que llevó a la victoria a McFadden.

“Sabemos que esa posibilidad de que ICE haga redadas siempre ha estado ahí, pero escucharlo de ellos después de unas elecciones donde los votantes dijeron no queremos este programa, la verdad que es alarmante”, dijo Oliver Merino, miembro de Comunidad Colectiva.

Merida advirtió, sin embargo, que el grupo estará atento para defender a la comunidad inmigrante ante cualquier actividad de ICE en las calles.

“No nos van a intimidar”, dijo. “Vamos a seguir peleando por los derechos de nuestra comunidad inmigrante y los queremos fuera de las cárceles, pero también fuera de nuestras calles”.

Los activistas advirtieron que la comunidad se encuentra unida y lista para responder , tal como lo hizo el año pasado durante la Marcha por los Inmgrantes que congregó a miles de personas en el centro de Charlotte.

“ICE ya ha incrementado la actividad en nuestra comunidad, ya lo han hecho antes”, dijo Stefania Arteaga, miembro de Comunidad Colectiva. “Y cuando eso pasó, 8,000 personas salieron afuera a protestar la actividad, así que aquí están levantando un oso que va a pelear”.

Los activistas también planean reunirse con McFadden y vigilar que cumpla con su promesa de terminar cualquier tipo de colaboración con ICE en el condado Mecklenburg.

“Ya cuando venga el próximo sheriff McFadden, vamos a pedirle que honre su palabra y acabé con el programa 287(g), peor esto no para ahí. Nosotros en general queremos que deje de honrar los ICE detainers y eliminar esa colaboración con ICE totalmente”, dijo Arteaga.