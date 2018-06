Un repartidor de pizzas fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras entregaba un pedido en una base militar, reportaron medios locales.

Como en muchas otras ocasiones, Pablo Villavicencio Calderón, ecuatoriano de 35 años, llevó un pedido de pizza a la base militar de Fort Hamilton, en Brooklyn; sin embargo, esta vez un soldado – al que identificó como afroestadounidense – le pidió un documento válido como identificación y, al no contar con uno, llamó a ICE para que lo detuvieran, relató su esposa, Sandra Chica, de acuerdo con BuzzFeedNews.

Villavicencio fue llevado a un centro de inmigración en Manhattan y posteriormente transferido a una base en Nueva Jersey, donde se encuentra bajo custodia de ICE en espera de su deportación.

“Un abogado me dijo que no hay nada que pueda hacer, que va a ser deportado”, señaló en conferencia de prensa la esposa de Villavicencio, quien es ciudadana estadounidense, lo mismo que las dos hijas de la pareja, de dos y tres años, respectivamente.

Pablo Villavicencio has two daughters, Antonia and Luciana. They're three and four years old. pic.twitter.com/G0WqlxRBNl — Angus Johnston (@studentactivism) June 6, 2018

“¿Cómo es posible que quieran separar al padre de dos bebés … solo porque no tenía un documento?”, cuestionó Chica. “Las niñas no dejarán de preguntar por su padre. Hablamos con él durante el fin de semana. Estaba llorando, y las niñas lo notaron, y no sabíamos qué decirles. Ellas son las más afectadas. Están sufriendo mucho”.

Press conference at Fort Hamilton demanding the release of Pablo Villavicencio-Calderon https://t.co/Bg1nGzZ2Qq — AJ Ross (@AJRossABC7) June 6, 2018

Villavicencio llegó a Estados Unidos hace 10 años como inmigrante indocumentado. No tiene antecedentes penales y, según su esposa, en febrero comenzó el trámite para obtener una tarjeta verde como residente permanente, el cual está pendiente de resolución.

“En un día, tu vida cambia. Ahora estoy a sola con las niñas. Necesito dar apoyo no solo emocional, sino económico. En un día, él no está aquí, solo porque no tiene los papeles”, agregó Chica, que con apoyo de un amigo de la familia inició una recaudación económica en GoFundMe.

“Hola a todos (mi) esposo Pablo fue arrestado el viernes pasado mientras trabajaba. Fue a una base militar en Brooklyn y le pidieron identificación porque no la tenía llamaron a ICE y se lo llevaron”, escribió Chica en la página, donde han recaudado 3,659 dólares de una meta inicial de 20,000.

“ICE sigue buscando cualquier excusa para atacar a nuestras familias, en este caso, un padre de dos hijas estadounidenses con una petición en proceso para ajustar su estado migratorio”, se quejó Javier H. Valdés, codirector de Se Hace Camino Nueva York, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes.

Our @javierhvaldes responds to the detention of pizza delivery man Pablo Villlavicencio. As ICE attacks continue, “now we have the tragic and ridiculous case of a military base being an accomplice to ICE attacks, while Mr. Villavicencio was doing his job to support his family.“ pic.twitter.com/mXVl2FE8Yp — Make the Road NY (@MaketheRoadNY) June 6, 2018

“Y ahora tenemos el caso trágico y ridículo de que una base militar sea cómplice de esos ataques de ICE, mientras que el Sr. Villavicencio estaba haciendo su trabajo entregando pizzas para mantener a su familia”, añadió Valdés, quien exigió la liberación del ecuatoriano y una investigación sobre los eventos que condujeron a su arresto en Fort Hamilton.