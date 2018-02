Un inmigrante indocumentado de Massachusetts fue arrestado cuando se presento en una oficina migratoria para solicitar la tarjeta de residencia permanente, según informó el medio Law & Crime, citando a la esposa de la víctima.

“Es insensible lo que hicieron”, dijo el martes Jeffrey B. Rubin, el abogado de la pareja al diario The Boston Herald. “Es despiadado y va en contra de los valores estadounidenses – no hubo necesidad de ello”.

Fabiano de Oliveira y Karah de Oliveira acudieron al centro del Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) de Lawrence, en Massachusetts, el 9 de enero para comprobar que su matrimonio es legítimo con el fin de que Fabiano pudiera solicitar la tarjeta de residencia permanente, pero fue arrestado por agentes federales de inmigración.

La pareja tiene un hijo de cinco años.

“No pude evitar llorar por cinco días seguidos”, dijo Karah a The Boston Herald. “Pero no lloro frente a mi hijo porque no quiero que se dé cuenta de lo que ocurre. Mi esposo está en prisión injustamente y mi hijo está sin su padre”.

El abogado detalló que Fabiano de Oliveira llegó a Estados Unidos ilegalmente del Brasil en 2005, y que solo tiene en su historial un cargo por conducir sin licencia.

Una corte de inmigración le denegó el martes libertad bajo fianza y tiene previsto el 7 de febrero una audiencia en un Tribunal Federal de Distrito.

Zoila Gómez, abogada de inmigración, dijo al diario que dos clientes indocumentados suyos con parejas estadounidenses también fueron detenidos recientemente por la misma oficina de inmigración.

En un comunicado a Law & Crme, sin embargo, el subdirector de operaciones de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, Todd Lyons, dijo que “aquellas personas que buscan solicitar beneficios migratorios no son blancos de la agencia y cualquier acusación contraria está infundada”.

