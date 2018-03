Alex Ruiz, de 34 años, es un trabajador del campo que llegó a Estados Unidos cuando tenía quince años luego de escapar de la violencia y la falta de oportunidades en México, su país natal.

Pero, desde entonces, comenzó a huir de las autoridades de inmigración por ser indocumentado, hasta el pasado seis de marzo cuando fue deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), según cuenta su esposa, Michelle Andrade.

Andrade pensaba que la deportación de Alex sería lo peor que le podía pasar después de vivir ocho años juntos en una humilde casa en Memphis, Tennessee, pues ahora se iba a quedar sola.

Pero una llamada de su cuñado informándole que Alex había sido secuestrado en el estado de Tamaulipas, al norte de México, donde permanecía en un refugio para inmigrantes, cambió su vida en segundos.

“Mi cuñado me dijo que lo tenían secuestrado y que querían seis mil dólares por él”, dijo Andrade, quien dice que no cuenta con ese dinero. “Es duro y me da miedo por su vida’.

MundoHispánico no pudo confirmar de manera independiente el secuestro de Ruiz.

Carteles del narcotráfico como Los Zetas, que operan al norte del país en estados como el de Tamaulipas, rutinariamente secuestran a inmigrantes para pedirles dinero a sus familiares que están o los esperan en Estados Unidos.

Detalles del secuestro

El presunto secuestro ocurrió el jueves ocho de marzo, a menos de 72 horas de que Ruiz pisara el suelo mexicano, según Andrade.

La mujer, quien es estadounidense, dice que ya le había depositado 300 dólares un día antes, y lo notó algo fuera de lo normal.

“Lo sentía raro, muy nervioso, no me podía decir nada, solo estaba preocupado por el dinero”, dijo Andrade a MundoHispánico.

La mujer corroboró el secuestro de su pareja con Sandra Palacios, una hispana que se hizo amiga de Michelle, ya que los esposos de ambas estuvieron detenidos en el mismo centro de inmigración en Louisiana, antes de ser deportados.

“A mi esposo lo deportaron dos días después, pero también llegó a Tamaulipas”, dijo Palacios. “Cuando le pregunte por el esposo de Michelle, me dijo que sí, que lo tenían secuestrado”.

Llorando, Palacios lamenta lo que le está ocurriendo a Andrade: “es triste lo que ella está pasando, yo he estado aquí con ella”.

La mujer dice haber estado en contacto con los ya ha enviado 1,500 dólares a los secuestradores, pero hasta el momento no ha podido hablar con Alex.

Tiene pensado ir con un abogado con el fin de iniciar el proceso de pedir la residencia de su esposo y tratar de traerlo de regreso a Estados Unidos, una vez que sea liberado por sus captores.