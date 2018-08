Agentes de inmigración estadounidenses allanaron el miércoles una vivienda en El Paso, Texas, donde se ocultaba más de un decena de indocumentados y presentaron cargos contra un hombre y una mujer por tráfico de inmigrantes, informa el canal KVIA-7 News.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) identificó el jueves a los dos sospechosos como Yamilet Caraza, una ciudadana estadounidense, y Roberto Hernández, ciudadano mexicano, detalla el canal.

NEW INFORMATION: ICE has identified the man and the woman charged with Alien Smuggling after a stash house was raided in Far East El Paso. https://t.co/4jAuhWsXsn

