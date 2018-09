Durante una operación de una semana en todo el estado de Arizona, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus sigas en inglés) arrestó a 78 inmigrantes que aseguran presentaban antecedentes penales, reportó el sitio de noticias Azcentral.

Los arrestos, que fueron anunciados en una conferencia de prensa el viernes, se realizaron en los condados de Maricopa, Pima, Coconino, Yavapai, Navajo y Yuma.

ICE dijo que la policía descubrió una casa subterránea en Phoenix, donde los agentes encontraron a 19 inmigrantes indocumentados que habían sido contrabandeados desde América Central.

Las 78 personas arrestadas en total fueron encontradas por denuncias de vecinos, la policía y la vigilancia de ICE, aseguró esta agencia federal. Había inmigrantes de México, Rusia, Perú, Guatemala y El Salvador.

Los delitos más graves que habían cometido los arrestados fueron tres casos de asalto agravado con hechos que datan de 10 a 22 años. La operación también se dirigió a casi 30 personas que habían sido condenadas por conducir bajo la influencia del alcohol.

Henry Lucero, director de la oficina de ICE para Arizona, no dijo si alguna de las personas arrestadas tenía niños ciudadanos de los EE.UU. Lucero aseguró que no sabía si los menores entre los detenidos se convertirían en niños no acompañados y entrarían en la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados como resultado de los arrestos.

Arizona es el segundo estado fronterizo del suroeste más activo en las operaciones de ICE, dijo Lucero. Dentro de Arizona, el condado de Maricopa es incluso el más dinámico para ICE, dijo Lucero a Azcentral.

El arresto se produjo el 23 de agosto, luego de que los detectives de la policía de Phoenix siguieran actividades sospechosas cerca de la avenida 67 y Camelback Road.

Varios lograron escaparse en la redada

La policía de Phoenix y la agencia ICE informaron que varios individuos lograron huir y se cree que eran los líderes en la operación de contrabando.

Los 19 inmigrantes en la casa, en su mayoría de El Salvador y Guatemala, fueron entregados a ICE, que descubrió que 10 de ellos habían sido deportados previamente. La policía de Phoenix se incautó de al menos dos armas en la escena.

Los arrestos selectivos fueron una fracción de las operaciones de ejecución y eliminación que realizan los agentes de ICE en todo Arizona. Lucero dijo la semana pasada que la agencia detuvo a 2,800 personas y que había 1,100 inmigrantes bajo custodia de ICE, 150 de los cuales fueron trasladados de las cárceles del condado a las instalaciones de ICE, informó Azcentral.

