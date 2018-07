En su incesante esfuerzo por aplicar las leyes antiinmigratorias del gobierno de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) continúa realizando detenciones, incluso, en lugares que son considerados “sagrados”.

Tal es el caso del Tribunal Superior de Fresno, en California, adonde los agentes de ICE se han dirigido para arrestar a inmigrantes que comparecían en diferentes casos, lo cual supondría una violación a su derecho al debido proceso, de acuerdo con abogados.

“Este lugar solía ser sagrado. Ahora ICE llega sin una invitación”, dijo el abogado de Fresno, Nicholas Reyes, luego que su cliente fuera arrestado por agentes de inmigración dentro del tribunal, informó The Modesto Bee.

Busy day at Fresno courthouse where ICE agents are arresting people. This guy sat in court waiting for Case to be called. ICE arrested him before his case was called so Judge was going to hold him in contempt for FTA. But lawyer informed Judge ICE got him pic.twitter.com/UYmAuv9h1h

— pablo lopez (@beecourts) July 24, 2018