Hombre se fractura piernas tras saltar muro fronterizo (VIDEO)

Un hombre que intentaba entrar en Estados Unidos de forma ilegal se cayó de un nuevo muro de nueve metros (30 pies) de altura en California y se fracturó ambas piernas.

Un video de una cámara de vigilancia de la Patrulla Fronteriza muestra al hombre tendido inmóvil en el suelo tras lanzarse de la barrera el domingo por la noche en la ciudad de Calexico, ubicada al este de San Diego.

@CBPElCentro Man injured himself while making an illegal entry #ImperialValley. #BorderPatrol reminds the public of the involved dangers while crossing illegally. https://t.co/DuT4FJSjUs https://t.co/msZ03oVLuw pic.twitter.com/Oc8rKhs1bq

— CBP El Centro (@CBPElCentro) August 7, 2018