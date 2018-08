La policía está investigando un posible delito de odio después de asegurar que un hombre armado con un cuchillo le dijo a otro que no le gustaban los inmigrantes ilegales antes de intentar atacarlo el martes por la noche en el noroeste de D.C., reportó la filial de la cadena NBC en Washington.

Police are searching for a man who pulled a knife on another person and told him that he did not like "illegal immigrants." The victim also told police that the man tried to cut him. https://t.co/gb1Sdq2Yy1

